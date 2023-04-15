تعتزم مدينة مينيابوليس الأمريكية السماح برفع الأذان في مكبرات الصوت في جميع أوقات صلاة المسلمين الخمس كل يوم وعلى مدار العام، وذلك كأول مدينة أمريكية تسمح بذلك.

ووافق مجلس بلدية مينيابوليس بالإجماع، على تعديل قانون كان يمنع رفع الأذان خلال صلوات الفجر والمغرب والعشاء يوميًّا وفي أوقات معينة من العام؛ بسبب قيود الضوضاء.

وصرح جيلاني حسين، المدير التنفيذي لفرع مينيسوتا في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية: إن “الدستور لا ينام ليلًا”؛ مضيفًا أن الإجراء الذي اتخذته مينيابوليس يُظهر للعالم أن “أمة تأسست على حرية الدين تفي بوعدها”.

وذكر محمد دكولي، إمام مسجد النور في مينيابوليس والذي كان من بين العديد من القادة المسلمين الذين شهدوا التصويت: “أصبحت مينيابوليس مدينة لجميع الأديان”.