أصدر الجيش السوداني، اليوم السبت، بيانا رسميا يصف فيه قوات الدعم السريع بالمليشيات، متهمها بمهاجمة العديد من القواعد العسكرية الخاصة به.

وأعلن جهاز المخابرات العامة العسكرية السوداني، كون قوات الدعم السريع متمردين، مطالبة الشعب السوداني بتوخي الحيطة والحذر منهم خلال الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر، أنه تشهد قاعدة مروي العسكرية الجوية اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك بعدما أعلنت الأخيرة محاصرة الجيش السوداني إحدى قواعدها.

وكشفت قوات الدعم السريع، منذ قليل، عن سيطرتها على المطار الحربي بمدينة مروي، لتحرز بذلك أولى التقدمات بالمعركة.