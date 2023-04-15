سجد أحد الأسرى السعوديين القادمين من اليمن فرحا لحظة وصوله أرض الوطن ضمن صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي
ووثق مقطع فيديو المواطن وهو يسجد لله شكرا عقب نزوله من الطائرة التي أقلته إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.
وكانت طائرة وصلت إلى العاصمة الرياض تقل 16 أسيرًا سعوديًا كانوا لدى جماعة الحوثي، ضمن عملية تبادل الأسرى في اليمن.
فيديو | أحد الأسرى السعوديين يسجد لله شكرا بعد عودته إلى أرض الوطن ضمن عملية تبادل الأسرى في اليمن#الإخبارية pic.twitter.com/ihZFqEkUfS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2023
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