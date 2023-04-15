أقيمت مساء أمس الجمعة، مراسم قرعة النسخة الـ 17 من بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية وينُظمها اتحاد كرة القدم في أمريكا الشمالية، والوسطى، والكاريبي (كونكاكاف).

ويُشارك المنتخب القطري بدعوة خاصة، بعدما تواجد في نسخة 2019 واستطاع الوصول لدور نصف النهائي قبل أن يُهزم من نظيره المنتخب الأمريكي الذي توّج باللقب فيما بعد على حساب نظيره المكسيكي.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: أميركا، جامايكا، نيكاراغوا، المتأهل من التصفيات (9).

المجموعة الثانية: المكسيك، هايتي، هندوراس، قطر.

المجموعة الثالثة: كوستاريكا، بنما، السلفادور، المتأهل من التصفيات (8).

المجموعة الرابعة: كندا، غواتيمالا، كوبا، المتأهل من التصفيات (7).