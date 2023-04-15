وجه سمو وزير الخارجية فيصل بن فرحان، اليوم السبت، رسالة إلى الأشقاء في السودان، على خلفية الاشتباكات المندلعة بالبلاد.

وقال سموه: “ندعو الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته”.

وأضاف: “وبالعودة إلى الإتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق”.

يذكر ان اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، في عدة مواقع في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى في البلاد، وقد هاجم الطيران الحربي قواعد تابعة لقوات الدعم السريع.