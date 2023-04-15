أجاب الشيخ سعد الشثري، على سؤال شخص حول صلاته للفجر بعد نسيانه الاغتسال من الجنابة.
وقال الشثري: “أوجب الله من عليه الجنابة أن يغتسل”، مستشهدا بقول الله تعالى: “وإن كنتم جنبا فاطهروا”.
وأضاف: “من نسي يؤمر بإعادة الصلاة بعد الاغتسال”، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر”، مستكملا: “بالتالي الواجب أن يغتسل ثم يعيد الصلاة”.
#فتاوى | نسيت الاغتسال من الجنابة ثم صليت الفجر ماذا يلزمني؟ #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/Bh7gDBZIwi
— قناة السعودية (@saudiatv) April 15, 2023
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