أجاب الشيخ سعد الشثري، على سؤال شخص حول صلاته للفجر بعد نسيانه الاغتسال من الجنابة.

وقال الشثري: “أوجب الله من عليه الجنابة أن يغتسل”، مستشهدا بقول الله تعالى: “وإن كنتم جنبا فاطهروا”.

وأضاف: “من نسي يؤمر بإعادة الصلاة بعد الاغتسال”، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر”، مستكملا: “بالتالي الواجب أن يغتسل ثم يعيد الصلاة”.