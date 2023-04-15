أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، إصابة قائد قوات الدعم السريع الميداني.

وقال المكتب الإعلامي للقوات المسلحة، في منشور عبر صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم: “تستمر العمليات النوعية لقواتكم الجوية لصد عدوان مليشيا الدعم السريع المدعومة خارجيا”.

وأشار إلى أن “ضباط القوات المسلحة المنتدبين لمليشيا الدعم السريع يعلنون انحيازهم لقيادة الجيش و جاهزيتهم لتحقيق النصر باي تكلفة” .

وقال شهود لوكالة الأنباء “رويترز” إن اشتباكات اندلعت اليوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

واندلعت مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم، في العاصمة السودانية الخرطوم، وفي مروي شماليِّ السودان.

بدورها ذكرت قوات الدعم السريع، في بيان لها ، أن قوة كبيرة من الجيش دخلت مقر قواتها في أرض المعسكرات سوبا وفرضت الحصار عليها، وهاجمتها باستخدام الأسلحة الثقيلة .