تضررت شفاه الألماني ليروي ساني، لاعب بايرن ميونخ إثر تعرضه للكمة من زميله ساديو ماني بعد مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

وكان اسم ساني في تشكيل بايرن ميونخ الأساسي ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الألماني أمام هوفنهايم.

وبعد المباراة، نشب شجار بين الثنائي حيث تطور الأمر لقيام ماني بلكم ساني في وجهه، قبل أن يقدم اعتذارا عن الأمر، بحسب مدرب الفريق توماس توخيل.

وتم استبعاد ساديو ماني من قائمة بايرن ميونخ التي تواجه هوفنهايم حاليا في الدوري الألماني بقرار تأديبي إثر سلوكه مع زميله في الفريق.