كشف تقارير أن نادي كورينثيانز رفض التحرك في أي مفاوضات للتعاقد مع محترف نادي التعاون، الباراغوياني أليخاندرو روميرو، المُلقب بـ”كاكو”، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما أفاد موقع “torcedores” البرازيلي، فإن كاكو عُرض على إدارة كورينثيانز خلال الأيام الماضية، لكن النادي المُنافس في الدوري البرازيلي ليست لديه قناعة بأن نجم التعاون يمكنه تقديم الإضافة الفنية للفريق.

وكان كاكو قد حقق رقمًا تاريخيًا مع التعاون، وأصبح أكثر مَن صنع أهدافًا خلال موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، حيث قدم حتى الآن 13 “أسيست”، بعد مرور 23 جولة من عمر مسابقة دوري روشن.