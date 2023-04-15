وجه رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، اليوم السبت، مناشدة للشعب السوداني، داعيًا الأطراف السودانية بوقف القتال.

وقال حمدوك:”أخاطبكم بصفتي المواطن السوداني الذي يشفق على بلاده وأهلها وبلادنا تواجه خطر التفكك من الرصاصة حين تنفلت من السلاح لا تميز بين المعتدي وغير المعتدي والضحايا هم السودانيين”.

وأضاف: “رسالتي الأولى للفريق أول عبد الفتاح البرهان وقادة الجيش السوداني والفريق أول محمد حمدان وقادة الدعم السريع يجب أن يتوقف الرصاص فورًا وأن يحكم صوت العقل فالخسارة ستكون من نصيب الجميع ولا يوجد منتصر على جثث شعبه”.

وتابع: “رسالتي الثانية للشعب السوداني أن يزداد تماسكًا وأن يكون متلاحم وخطاب رفض الاحتراب هو السائد وألا يتم السماح لإذكاء صوت الحرب، رسالتي الثالثة للمجتمع الإقليمي والدولي أن يقوم بواجبهم في الحلم وتهدئة الأطراف المتقاتلة فالحرب في السودان تعني الحرب في الإقليم ولا يزال الحل السلمي ممكنًا حفظ الله السودان والشعب السوداني”.