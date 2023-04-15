كرم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي الأسرى السعوديين الذين عادوا إلى الرياض ومن بينهم 3 أسرى سودانيين لحظة وصولهم مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وصرَّح المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، عن وصول (19) أسيراً من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر اليوم (السبت) 15 أبريل 2023م، من بينهم (16) أسيراً سعودياً و(3) أسرى سودانيين، وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح (250) أسيراً من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.

وكان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وأصحاب السمو والمعالي قادة أفرع القوات المسلحة، ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن محمد عبدالواحد ابشر.

فيديو | التحالف يكرم الأسرى السعوديين الذين عادوا إلى الرياض ومن بينهم 3 أسرى سودانيين#الإخبارية pic.twitter.com/iBCxUHTt5V — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2023

فيديو | لحظة استقبال الأسرى السعوديين لدى عودتهم إلى أرض الوطن ضمن عملية تبادل الأسرى في اليمن#الإخبارية pic.twitter.com/bJJdUFhCm3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2023