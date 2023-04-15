أكد وكيل أعمال إيلكاي غوندوغان على أن لاعب خط وسط مانشستر سيتي “ليس لديه اتفاق” مع نادٍ آخر، وذلك في إشارة إلى برشلونة.

ووفقا لصحيفة “ميرور”، فإنه إذا انتقل غوندوغان إلى برشلونة، فقد يفتح الباب أمام تشيلسي للتعاقد مع جافي لاعب وسط برشلونة.

ونقلت صحيفة “ميرور” عن إلهان غوندوغان وكيل وعم اللاعب قوله: “إنني مندهش من أين تأتي القصص عن صفقة تم إتمامها منذ أسابيع عديدة. لا يوجد حتى الآن اتفاق مع أي نادٍ، ولم يتقرر بعد أين سيلعب في السنوات القليلة المقبلة”.

وأضاف: “لا يزال بإمكان إيلكاي غوندوغان الفوز بثلاثة ألقاب كبرى هذا الموسم كقائد لمانشستر سيتي. هذا هو الشيء الوحيد الذي يركز عليه الآن”.