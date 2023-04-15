أُصيب الفنان الشاب أحمد حاتم بحالة من الفزع والانهيار بسبب خوفه من حركات المطعم الطائر التي توحي بالانهيار في برنامج المقالب “رامز نيفر إند” الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة “إم بي سي مصر” .
وفوجئ أحمد حاتم بأن الشيف التركي هو رامز جلال، فصرخ قائلا: “يا بني .. يا بني انت عاوز مني ايه”.
وقام رامز جلال بحلق جزء من ذقن الفنان أحمد حاتم خلال استضافته في حلقة اليوم كعقاب له ضمن المقلب.
رعب وخوف أحمد حاتم في سقوط مطعم رامز نيفر إند
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#رامز_نيڤر_إند#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه #MBCMASR @GEA_SA @ramezgalal pic.twitter.com/4lWlrFk78x
— رامز نيفر إند (@RamezNeverEnds) April 15, 2023
رامز جلال يعاقب أحمد حاتم بشكل كوميدي في رامز نيفر إند
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/d17BTIzwwx
#رامز_نيڤر_إند#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه #MBCMASR @GEA_SA @ramezgalal pic.twitter.com/1J9HgWIsi9
— رامز نيفر إند (@RamezNeverEnds) April 15, 2023
رامز جلال يقوم بحلاقة دقن أحمد حاتم عقابا له في رامز نيفر إند
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/d17BTIzwwx
#رامز_نيڤر_إند#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه #MBCMASR @GEA_SA @ramezgalal pic.twitter.com/d7w6uAEjUG
— رامز نيفر إند (@RamezNeverEnds) April 15, 2023
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