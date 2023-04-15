أُصيب الفنان الشاب أحمد حاتم بحالة من الفزع والانهيار بسبب خوفه من حركات المطعم الطائر التي توحي بالانهيار في برنامج المقالب “رامز نيفر إند” الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة “إم بي سي مصر” .

وفوجئ أحمد حاتم بأن الشيف التركي هو رامز جلال، فصرخ قائلا: “يا بني .. يا بني انت عاوز مني ايه”.

وقام رامز جلال بحلق جزء من ذقن الفنان أحمد حاتم خلال استضافته في حلقة اليوم كعقاب له ضمن المقلب.