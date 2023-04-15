كشف مدرب فريق بوماس المكسيكي، الأرجنتيني أنطونيو محمد، أسباب رفضه عرضاً من نادي النصر لتولي تدريب الفريق بعدما تم إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة “ماركا الإسبانية إنه تلقى مكالمة من الرئيس التنفيذي لنادي النصر، وأخبره خلالها بأنهم يريدون التعاقد معه بعد إقالة غارسيا.

وأضاف أنطونيو أن عرض النصر كان جيدًا على الصعيد المادي إلا أنه أخبرهم أنه ملتزم بعقده مع بوماس الأمر يتعلق بالولاء لهذا النادي ولن يترك بوماس للذهاب إلى أي فريق آخر.