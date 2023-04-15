تغلب فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني الأول لكرة القدم، على نظيره كونسادول سابورو بنتيجة «4-1»، أمس السبت، على ملعب سايتاما 2002، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الياباني.

واستعاد أوراوا من خلال هذا الانتصار، توازنه بعد التعثر بالتعادل أمام ناجويا جرامبوس “0-0” في الجولة الماضية، كما أنه حافظ على سجله الخال من الخسارة، للمباراة السادسة توالياً في الدوري، رافعاً رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، متأخراً بـ3 نقاط عن فيسيل كوبي المتصدر.

وتبقت مباراتين للفريق الياباني قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال في الـ29 من أبريل الجاري ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يستضيف شونان بيلمير، الأربعاء المقبل، في كأس الرابطة، ويحل ضيفاً على كاواساكي فرونتال، الأحد المقبل ضمن الجولة التاسعة من الدوري الياباني.