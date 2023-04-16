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الاحد16 ابريل

بالفيديو.. سيارة عالقة في سيول مشار القوية بحائل

منذ 8 دقيقة
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بالفيديو.. سيارة عالقة في سيول مشار القوية بحائل
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وثق مقطع فيديو سيارة عالقة في سيول مشار القوية بحائل ، إثر الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل. في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والاجزاء الجنوبية من منطقتي الجوف وتبوك.

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