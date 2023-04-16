أوضح الشيخ سليمان الماجد، موقف الزوج من إخراج زكاة الفطر عن زوجته العاملة صاحبة الدخل المستقل.
وقال الماجد: “بعض أهل العلم يرون أن سبب وجوب زكاة الفطر على الزوج هو الإنفاق الواجب بأصل الشريعة”.
وأضاف: “زكاة الفطر تجب على من وجبت عليه النفقة في أصل الشريعة”، مستكملا: ” والبعض يرى أن المستقلة تخرج عن نفسها أو توكل زوجها ليخرجها عنها”.
هل يجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته العاملة صاحبة الدخل المستقل؟
– الشيخ سليمان الماجدhttps://t.co/WV3sH0Zkt4#يستفتونك #٢٤رمضان #الرسالة pic.twitter.com/FJHenwnyhs
— قناة الرسالة (@alresalahnet) April 15, 2023
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