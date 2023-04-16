أوضح الشيخ سليمان الماجد، موقف الزوج من إخراج زكاة الفطر عن زوجته العاملة صاحبة الدخل المستقل.

وقال الماجد: “بعض أهل العلم يرون أن سبب وجوب زكاة الفطر على الزوج هو الإنفاق الواجب بأصل الشريعة”.

وأضاف: “زكاة الفطر تجب على من وجبت عليه النفقة في أصل الشريعة”، مستكملا: ” والبعض يرى أن المستقلة تخرج عن نفسها أو توكل زوجها ليخرجها عنها”.