أوضح الروائي إبراهيم الكوني، إنه اكتشف في المملكة نبضا وفقها وروحا وتطلعات جديدة.

وأشار أن إبراهيم الكوني، إلى أن المملكة قدمت لنا هبة مجانية وهي الإصلاح المبني على مفهوم استثمار السلم لتحقيق الاستقرار الذي لن يحدث التطور بدونه.

يذكر أن الروائي إبراهيم الكوني المولود عام 1948م في مدينة غدامس الليبية، حاصل على ماجستير في العلوم الأدبية، ودراسات في الأدب والنقد واللغة والتاريخ والسياسة.