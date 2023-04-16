كلف الحكم ماجد الشمراني، أحد مكاتب المحاماة المتخصصة بالتنسيق مع الإدارة القانونية باتحاد كرة القدم، لرصد التغريدات المسيئة بحقه على خلفية إدارته مباراة في الدوري الكويتي، وفق الشرق الأوسط.

وكان تداول خطاب “مزور” يعود إلى نادي القادسية الكويتي، يدعي أن إدارة الأخير قدمت اعتراضات تجاه الحكم الشمراني في المباراة التي أدارها ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الكويتي.

يذكر أن ماجد الشمراني قاد مواجهة القادسية أمام كاظمة في الدوري الكويتي التي انتهت بانتصار الأخير برباعية مقابل هدف.