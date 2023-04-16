أظهر مقطع فيديو، استقبال أحد الأسرى السعوديين من قبل عائلته في مطار جازان بعد الإفراج عنه، ضمن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في ⁧اليمن.

وبدا في الفيديو، لقاء الأسير المحرر بأفراد أسرته وسط حالة من الفرحة وإطلاق الزغاريد، كما ظهر الأسير المحرر يحتضن والدته ويقبل قدميها.

واحتضنت الأم، ابنها وقبلته، وجاء ذلك ضمن خطوة تبادل الأسرى بعدما توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون إلى اتّفاق.