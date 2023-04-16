أعلن الجيش السوداني سيطرته واستيلائه على جميع مقرات قوات الدعم الدعم السريع في منطقة أم درمان.

وكان الجيش السوداني قصف معسكرا لقوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو في ضاحية صالحة بأم درمان، وسط تجدد الاشتباكات بين الطرفين، حسب ما أشارت الوكالة.

يذكر أن الساعات الماضية شهدت تجدد المواجهات في السودان بين قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، منها محيط مقر قيادة الجيش السوداني ومحيط مطار الخرطوم.