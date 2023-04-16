تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫16446 مقابل الريال 0٫24010

الدولار: 3٫75092 مقابل الريال الواحد 0٫26660

درهم إماراتي: 1٫02141 مقابل الريال الواحد 0٫97904

ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72361

دينار أردني:5٫28827 مقابل الريال الواحد 0٫18910

دينار كويتي: 12٫32886 مقابل الريال الواحد 0٫08162

دينار بحريني: 10٫00063 مقابل الريال الواحد 0٫10009

الريال القطري:1٫03019 مقابل الريال الواحد 0٫97069

الدرهم المغربي:0٫37133 مقابل الريال الواحد 2٫69550

الجنيه المصري: 0٫12253 مقابل الريال الواحد 8٫16117