تحدث الدكتور يحيى القبيسي المدير المؤسس لمعهد الثقافة والفنون، عن تجاربه وخبراته المستفادة منها.

وقال يحيى القبيسي، إنه عاش في قرية جبلية نائية، ولدغه ذات يوم ثعبان أثناء عودته بالأغنام من الجبل، وكان على والده أن يحمله ساعة قادمة مشيا حتى الوصول إلى سيارة في واد من الأودية.

وتابع: بعد ساعتين وصلنا إلى المستشفى وكانت تلك المرة الأولى التي أدرك فيه عالم مختلف عن القريتين اللتين عشت فيهما، موضحا أنه تعرض إلى حادث و كان لديه طموح بأن يكون في المكان الأنسب.