عبّر معتمر مصري، عن سعادته الكبيرة برؤيته للكعبة المشرفة، وتمكنه من قضاء العمرة، بعد تلقيه دعوة لزيارة مكة المكرمة.

وقال المعتمر المصري وهو يبكي، خلال تقرير لقناة “الإخبارية”: “قبل أن تأتيني الدعوة كنت لا أملك إلا قوت يومي، وأتتني الدعوة ورأيت المسجد الحرام ورأيت الكعبة، ورفعت يدي إلى ربنا أحمده وأشكره وأسأله من فضله”.

وأعرب المعتمر المصري عن إشادته بالدعوة التي تلقاها ومكنته من زيارة المسجد الحرام، ليقول: “اللهم زد هذا البيت تعظيمًا وتكريمًا ومهابة.. الله أكبر..الله أكبر”.