أطلقت وزارة الصحة، تحذيرًا من تناول مجموعة من الأطعمة على السحور؛ وذلك نظراً لاحتوائها على كميات كبيرة من الملح الذي يزيد من الإحساس بالعطش خلال ساعات النهار.

ونصحت الوزارة بتجنب تناول فطيرة الجبن المملوحة لتكونها من عجين مملوح وجبن منقوعة في الملح، إلى جانب بروستد الدجاج المملح والمقلي بالزيت، وسلطة الدايت المقدمة مع خبز مقلي وصلصة فرنسية معلبة بقوام دُهني ومملوح.

وأكدت على ضرورة تجنب تناول البطاطس المقلية التي تقدم مع الصلصات الحارة والحامضة والمملوحة، وبيتزا البيبروني التي تحتوي على لحوم وزيتون وجبن معلبة ومملوحة.