كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر 77 وظيفة في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: طبيب نائب أول قسم جراحة العظام، سكرتير أول ثنائي اللغة (Bilingual Senior Secretary)، مدرب صيانة طائرات، استشاري طب الأعصاب (طب الأطفال)، استشاري أمراض الرئة، اخصائي معلوماتية تمريض، أخصائي معلوماتية تمريض أول، مدير MAGNET، نائب مدير التمريض، مدير إكلينيكي تمريض.

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، عبر موقع الخدمات الطبية للقوات المسلحة