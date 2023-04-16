عقدت لجنة الحج والعمرة واللجنة التجارية، ورشة العمل المشتركة، بمقر غرفة التجارة والصناعة بمكة المكرمة؛ لدراسة كراسة شروط تأهيل شركات العمرة الجديدة للفترة بين 1445 – 1449هـ.

وتوصلت إلى عدة ملاحظات على اشتراطات وزارة الحج والعمرة للتراخيص الجديدة، بعد انتهاء التراخيص القديمة بنهاية العام الهجري الحالي 1444هـ.

وشملت الملاحظات تأجيل تسليم الضمان البنكي والمقدر بمليوني ريال حتى صدور موافقة وزارة الحج والعمرة على الترخيص، وليس عند تقديم الطلب، والاكتفاء بالتعهد إلى حين صدور موافقة الوزارة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى احتساب سنوات الخبرة في قطاع خدمات المعتمرين كل عام بعامين، حيث إنه تمت مساواة العاملين في قطاع العمرة بالقطاعات المختلفة مثل الحج والسياحة والنقل، دون الأخذ بعدد سنوات الخبرة لشركات العمرة.