اكتشف زوج خيانة زوجته له فظل يراقبها ويتابع تحركاتها إلى أن وجد رسائل ومحادثات مع عشيقها ليتأكد من خيانتها، وعندما واجهها أنكرت مما أثار غضبه فنشبت مشاجرة بينهما لينهال عليها ضربًا حتى سقطت مغشية عليها لتفقد الوعي وتلقى مصرعها الأخير.

ويُشار إلى أن الزوج جلس عقب محاولته إفاقتها لاعتقاده أنها أصيبت بغيبوبة إلا أنه اكتشف أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالاعتداء عليها.

وعلى الفور فكر الجانب في إحضار جوال كبير وقام بوضع جثة زوجته المجني عليها بداخله وقام بإلقائه برشاح بمنطقة البركة حي المرج وهي دائرة سكنه ، إلى أن تم العثور علي الجوال بعد عدة ساعات من قبل الأهالي ليتم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وقامت بفحص جثمان المجني عليها ليجدوا آثار اعتداء علي جسدها نتيجة تعرض للضرب المبرح.

وبالتحقيق تبين أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة، وتم ضبطه واعترف بارتكابه الجريمة انتقاماً لشرفه ، لاكتشافه بعلاقة زوجته بآخر ولم يرتكب الواقعة إلا بعد التأكد من تلك العلاقة غير الشرعية.

والجدير بالذكر أن رجال البحث الجنائي انتقلوا إلي مكان البلاغ وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وضبط المتهم .