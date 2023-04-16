طرح تطبيق التواصل الفوري “واتساب” عدة مزايا جديدة تعزز أمن المستخدمين وتصعّب المهمة على المحتالين الذين يريدون تنفيذ عمليات إجرامية ضد مستخدمي التطبيق.

وتتضمن المزايا الجديدة حول حماية المستخدمين مما يعرف بـ “SIM Jacking”، وهو نوع من الجرائم الإلكترونية يحدث بعدما يحصل المجرمون على شريحة الهاتف؛ الأمر الذي يكلف الضحايا الكثير، إذ قد يتفاجؤون بفواتير هاتفية باهظة.

و يسعى “واتساب” إلى مكافحة ما يعرف بـ”الهندسة الاجتماعية”، وهي هجمات إلكترونية تتم عبر اختراق البريد الإلكتروني.

والجدير بالذكر أن المستخدم سيلاحظ عندما يقوم بتحميل التطبيق على هاتفه الجديد، أن “واتساب” يطرح عليه عدة أسئلة وطلبات، مثل أن يطلب منه استخدام الهاتف القديم لتأكيد أنه يريد نقل الحساب إلى هاتف جديد.