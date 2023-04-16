أكد مندوب السودان لدى الجامعة العربية، أن جميع الوساطات فشلت في إدماج قوات الدعم السريع في الجيش، مطالبًا الجامعة بالتوصية بترك الأمر للسودانيين دون تدخل دولي.

ووصف قوات الدعم السريع بـ«المتمردين»، مشدداً على أن الأزمة الراهنة التي تشهدها بلاده شأن داخلي، وعلى الجامعة العربية إصدار توصيات واضحة برفض التدخلات الخارجية بشأنها.

وصرح خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين: «الجيش تمكن من إلحاق خسائر فادحة بالمتمردين»، مضيفًا: «قوات الدعم السريع هي من بادرت بالهجوم على الجيش، والقوات المسلحة تمكنت من السيطرة على الأوضاع».

وأكد على أن «الدعم العربي مطلوب للتهدئة»، منبهاً في الوقت ذاته إلى أن «الأزمة الراهنة شأن داخلي ونعمل على حلها»، متابعًا: «نطالب الجامعة العربية بالتوصية بترك الأمر للسودانيين دون تدخل دولي».

وكانت قد انطلقت أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، ظهر اليوم الأحد، لبحث تطورات الوضع فى السودان، برئاسة السفير محمد مصطفى عرفي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية بجامعة الدول العربية، رئيس الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين.