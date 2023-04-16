كشفت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، وجدة، وخميس مشيط.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مصمم داخلي (الخبر)، محاسب (الخبر)، مصمم داخلي (جدة)، مساعد مبيعات (جدة)، مراقب المخزون (خميس مشيط).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 15 أبريل 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة حمد الرقيب