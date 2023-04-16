تسعى علامة بويك التابعة لجنرال موتورز لاقتطاع حصة من السوق الصيني الأكبر في العالم للسيارات الكهربائية، مع الكشف عن تصميم ومواصفات سيارة الكترا E5 الكهربائية الجديدة.

وتميزت بويك الكترا بتصميم خارجي حديث بمظهر رياضي، مع مصابيح أمامية LED نحيفة ومصابيح إضاءة رئيسية مثبتة بالمصد الأمامي، وعلى جانبي السيارة نشاهد العجلات الرياضية الكبيرة المقدمة بقياس 18 إنش أو 20 إنش.

وجاءت مقصورة السيارة مزودة بشاشة كبيرة تجمع بين لوحة العدادات الرقمية مع نظام المعلومات الترفيهية بقياس 30 إنش مع تقنية التعر على الصوت والإيماءات، بالإضافة إلى نظام إضاءة محيطية يجمع بين 121 لون.

وتتوفر السيارة بثلاث خيارات كهربائية لمنظومة الحركة، بدءاً بنظام يعتمد على بطارية بسعة 68.4 كيلووات، مع محرك كهربائية مثبت على المحور الأمامي للعجلات بقوة 241 حصان و 330 نيوتن متر من عزم الدوران.

والجدير بالذكر أن بويك الكترا E5 قدمت في الصين بالتعاون مع شركة سايك الصينية بسعر يبدأ من 208,900 يوان صيني (114 ألف ريال)، وصولاً للنسخة الأعلى تجهيزاً من إصدار Avenir بسعر 278,900 يوان صيني (152 ألف ريال.