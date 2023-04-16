ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة بعدة مناطق خلال أسبوع (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

وقالت الوزارة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 64 مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محلييْن في أنشطة تجارية، كما ضبطت 22 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 20 آلية استُخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.

وتم القبض أيضًا على 47 مخالفًا للنظام؛ لرعيهم 1170 متنًا من الإبل و515 رأسًا من الأغنام في أماكن يُحظر فيها الرعي.

وأفادت الوزارة بأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.