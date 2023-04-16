تستمر عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، حيث أقلعت طائرة من صنعاء تنقل 42 أسيراً إلى مدينة مأرب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إقلاع طائرة من مأرب تحمل على متنها 48 سجيناً حوثياً باتجاه العاصمة، في اليوم الثالث والأخير من عملية التبادل.

وشارك المتحدث باسم الوفد الحكومي اليمني في مفاوضات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل لقطات مصورة لصعود الأسرى المفرج عنهم على طائرة الصليب الأحمر أثناء توجههم إلى مأرب.

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشرف على العملية، بأنه من المقرَّر أن تنقل ثلاث طائرات إضافية اليوم أسرى آخرين، بعدما تم تبادل 318 أسيراً الجمعة، ونحو 16 سعودياً و350 من الحوثيين و3 سودانيين السبت.