أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.6 %، ليغلق عند 11033 نقطة (+ 68 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2022، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار ريال.

ويشهد السوق السعودي ارتفاعا متدرجا منذ منتصف مارس الماضي (منذ شهر)، ليسجل خلال تلك الفترة مكاسب بأكثر من 1050 نقطة، وبنسبة 10.6 %.

وارتفع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 33.10 ريال، و76.50 ريال، على التوالي.

وصعد سهم مجموعة تداول، بنسبة 2 % عند 163.60 ريال، وكانت الشركة قد حققت صافي للربع الأول 2023 أعلى من متوسط التوقعات.

وتصدر سهما الكثيري، وإعمار، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 4.19 ريال و9.48 ريال، على التوالي.