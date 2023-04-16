توصل الخبراء إلى نتيجة مفادها أن القهوة قد تفاقم الإصابة بما يعرف طبيا باسم “الوردية”، وهي حالة جلدية تؤدي إلى احمرار في الوجه والصدر والذي يكون مؤلما لاسيما عند استخدام الماء أو منتجات العناية بالبشرة.

وأوضح الكيميائي بروس غرين الوردية هناك مجموعة متنوعة من المسببات للوردية، “كالعوامل العاطفية وتغيرات في الطقس”.

وتابع بروس: “الوردية الخفيفة قد لا تتطلب بالضرورة علاجا إذا لم يكن الفرد منزعجا من الحالة، يُنصح بالسعي للحصول على رعاية الطبيب من أجل التقييم والعلاج المناسبين للوردية”.