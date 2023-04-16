أوضح الشيخ الدكتور عبدالله المطلق المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة العلماء الرد على سؤال شخص يقول دخلت المسجد والإمام يصلي التراويح، صليت العشاء منفردًا ثم دخلت مع الجماعة لصلاة التراويح فهل تصرفي صحيح.

وقال المطلق خلال لقائه على برنامج فتاوي المُذاع على قناة السعودية:” إذا كنت تجلس وراء من يصلي ولست بخاشع فمن الأفضل أن تدخل معهم وتصلي الركعتين الأوليين مع الإمام وإذا سلمت تقوم وتجيب الركعتين الباقية .”

وأضاف:” أن الناس الآن في الحرمين يصلون العشاء والإمام يصلي التراويح ويسلمون معه ومن ثم يبدأون معه .”