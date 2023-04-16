أوضحت تسريبات من داخل شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية معلومات جديدة حول هواتفها القابلة للطي “جلاكسي زد فولد 5″ و”جلاكسي زد فليب 5”.

وأفادت مصادر صحفية بأنه يتم إطلاق الهاتفين رسمياً في الربع الثالث من عام 2023، لافتةً أن سامسونج اعتمدت في الهاتفين على بطاريات من شركة “إل جي” مجهزة للهواتف القابلة للطي، وسيساعدها هذا على تجنب أي تأخير قد يحدث بسبب مشاكل في سلسلة التوريد للبطاريات.

والجدير بالذكر أن تكلفة البطارية الواحدة تبلغ من 10 إلى 15 دولاراً، وسيستخدمان خليتين للتصميم القابل للطي، التي ترفع التكلفة الإجمالية إلى 30 دولاراً.