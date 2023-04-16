كشفت جامعة القصيم مُمثلة في عمادة البحث العلمي عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف البحثية بنظام التعاقد للعمل في المشاريع البحثية المدعومة ضمن برنامج التمويل المؤسسي.

وأوضحت الجامعة أن شروط التقديم على التعاقد من المشاريع البحثية هي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- أن يكون المتقدم حاصلا على الدرجات العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموضى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة لجميع المؤهلات الحاصل عليها من الخارج، وغيرهم .

وأفادت بأن الوثائق المطلوبة كالتالي:

1- صورة الهوية الوطنية. 2- صورة من شهادة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه). 3- صورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه). 4- صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/10/09هـ الموافق 2023/04/29م، والتقديم من خلال :هنا