أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ردة فعل لافتة أعجبت الجماهير بعد تذكيره بأنه بطل كأس العالم 2022.

وكان أحد المشجعين حريصًا على تذكير ميسي بأنه “بطل العالم”، قبل انطلاق مباراة باريس سان جيرمان ولانس على ملعب بارك دي برينس في الدوري الفرنسي.

وجاء المشجع أثناء عمليات الإحماء وصرخ في وجه نجم باريس سان جيرمان: “تفضل، بطل العالم!”

وانتشر رد فعل ميسي كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد حصل مقطع الفيديو على أكثر من نصف مليون مشاهدة.

يُذكر ميسي كان قريبًا من أفضل أداء له في فوز باريس سان جيرمان الحاسم 3-1 على لانس، أمس السبت.