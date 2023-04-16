احتراق مستودعات الوقود بعد تجدد الاشتباكات بالخرطوم

تجددت الاشتباكات في الخرطوم بعد إعلان فتح الممرات الإنسانية.

كما تعرضت مستودعات الوقود في مطار الخرطوم للاحتراق بعد تجدد الاشتباكات، وفقا لـ”الإخبارية”.

وارتفع عدد القتلى جراء الاشتباكات إلى أكثر من 50 قتيلا حتى الآن كما تعاني عدد من المستشفيات من انقطاع الكهرباء الأمر الذي يهدد حياة المصابين.