الجيش السوداني ينشر فيديو يظهر “سيطرته على مطار وقاعدة مروي”

نشر الجيش السوداني مقطع فيديو قال موثقه إنه يظهر سيطرة الجيش على قاعدة ومطار مروي، وسط اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة و قوات الدعم السريع في السودان.

وقال موثق الفيديو: ” أنا في مطار مروي الدولي، وقاعدة مروي..استلمنا المطار”.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني عن سقوط “أكبر قاعدة للدعم السريع في كرري، جبل سركاب، تحت يد القوات المسلحة والاستيلاء على كل آليات وأسلحة وعتاد المليشيا المتمردة”.

في حين قالت قوات الدعم السريع في السودان أمس السبت إن قواتها سيطرت على القاعدة الجوية في مروي، لافتة إلى أنه تمت السيطرة على القاعدة الجوية جبل أولياء.

ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو قالت فيه إنها احتلت قاعدة جبل أولياء، مع ظهور عدد من الطائرات في الفيديو.