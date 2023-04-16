الاعداد السابقة للصحيفة
الاحد16 ابريل

الجيش السوداني ينشر فيديو يظهر “سيطرته على مطار وقاعدة مروي”

منذ 21 دقيقة
0
0
الجيش السوداني ينشر فيديو يظهر &#8220;سيطرته على مطار وقاعدة مروي&#8221;
تابعوا صدي على

نشر الجيش السوداني مقطع فيديو قال موثقه إنه يظهر سيطرة الجيش على قاعدة ومطار مروي، وسط اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة و قوات الدعم السريع في السودان.

وقال موثق الفيديو: ” أنا في مطار مروي الدولي، وقاعدة مروي..استلمنا المطار”.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني عن سقوط “أكبر قاعدة للدعم السريع في كرري، جبل سركاب، تحت يد القوات المسلحة والاستيلاء على كل آليات وأسلحة وعتاد المليشيا المتمردة”.

في حين قالت قوات الدعم السريع في السودان أمس السبت إن قواتها سيطرت على القاعدة الجوية في مروي، لافتة إلى أنه تمت السيطرة على القاعدة الجوية جبل أولياء.

ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو قالت فيه إنها احتلت قاعدة جبل أولياء، مع ظهور عدد من الطائرات في الفيديو.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

الجيش السوداني ينشر فيديو يظهر &#8220;سيطرته على مطار وقاعدة مروي&#8221;

الجيش السوداني ينشر فيديو يظهر “سيطرته على مطار وقاعدة مروي”

منذ 21 دقيقة
0
999
المرور يضبط 388 دراجة آلية مخالفة

المرور يضبط 388 دراجة آلية مخالفة

منذ 34 دقيقة
0
1056
السديس يعزي إمام وخطيب الحرم في وفاة شقيقته

السديس يعزي إمام وخطيب الحرم في وفاة شقيقته

منذ 41 دقيقة
0
1161
برشلونة يتعادل سلبيا أمام خيتافي

برشلونة يتعادل سلبيا أمام خيتافي

منذ 49 دقيقة
0
1130
القبض على 3 مواطنين لارتكابهم حوادث سلب ونشل

القبض على 3 مواطنين لارتكابهم حوادث سلب ونشل

منذ 59 دقيقة
0
1086