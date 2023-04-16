شهدت حلقة اليوم الأحد من برنامج “ستوديو 23” الساخر، تقليد الشيخ عادل الكلباني.

وظهر مقلد الكلباني، يجيب عن سؤاله حول سبب صبغ لحيته حتى الآن، قائلا: “لدي وصفة من ورق سدر وبيض حمام يخلطوا مع بعض وتشربهم بعد 3 أيام وستلاحظ الفرق”.

وبسؤاله عن عدد متابعيه بمواقع التواصل قال مقلد الكلباني: “لدي مليون متابع على السوشيال ميديا”.

وتضمنت الحلقة سؤال الكلباني عن سبب عدم مباركته للهلال الميدالية الفضية العالمية، لينفعل قائلا: “غير السؤال”، ثم اعتذر وغادر الاستوديو.