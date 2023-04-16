شهدت حلقة اليوم الأحد من برنامج “ستوديو 23” الساخر، تقليد الشيخ عادل الكلباني.
وظهر مقلد الكلباني، يجيب عن سؤاله حول سبب صبغ لحيته حتى الآن، قائلا: “لدي وصفة من ورق سدر وبيض حمام يخلطوا مع بعض وتشربهم بعد 3 أيام وستلاحظ الفرق”.
وبسؤاله عن عدد متابعيه بمواقع التواصل قال مقلد الكلباني: “لدي مليون متابع على السوشيال ميديا”.
وتضمنت الحلقة سؤال الكلباني عن سبب عدم مباركته للهلال الميدالية الفضية العالمية، لينفعل قائلا: “غير السؤال”، ثم اعتذر وغادر الاستوديو.
الدكتور حلبان خرج عن السيطرة بنهاية الحلقة🤣@khalidalfarraj
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Ml8HPy53yN#ستوديو23#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/NfN1pJzogX
— MBC1 (@mbc1) April 16, 2023
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