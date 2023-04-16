قدم الغاني “ساليس عبد الصمد” لاعب نادي لانس الفرنسي،اعتذارا للاعب المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تدخله القوي الذي كاد أن يسبب إصابة قوية له، وطرده مباشرة في مباراة الفريقين أمس بالدوري الفرنسي.

وتعرض حكيمي، لإصابة قوية، بعد التدخل القوي للغاني ساليس، في الدقيقة 19 وحصل لاعب لانس على بطاقة حمراء بسبب هذا التدخل.

وقال ساليس في رسالته إلى أشرف حكيمي: “أعتذر لمن خاب أمله في، ولأشرف حكيمي، لم تكن لدي نوايا سيئة وأنا آسف حقا لذلك، كما أعتذر لجميع جماهير لانس”.

ومن جانبه رد حكيمي في تغريدة قائلا: ‏”هذه أشياء تحدث في كرة القدم. حظا سعيدا لبقية الموسم”.