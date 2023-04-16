شهدت حلقة برنامج ستوديو 23 الساخر، اليوم الأحد، تقليد اليوتيوبر الرياضي الشهير محمد عدنان.

وقام خالد الفراج بتقليد أداء محمد عدنان وأسلوبه في تشويق المشاهدين والمتابعين.

ويضم “ستوديو 23” نخبة من نجوم الكوميديا متضمنا فقرة التقليد التي حققت حضوراً عالمياً في الموسم الماضي إثر تقليد بعض الشخصايات المعروفة.