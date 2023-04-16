حلّ الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، ضيفا على الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامجه «رامز نيفر إند».

وانفعل إبراهيم نور الدين، بعدما كشف له رامز جلال عن شخصيته الحقيقية، وقال: «أنت بتهزر يا جدع أنت.. أنت بهدلتني يا رامز».

وسُئل إبراهيم نور الدين عمن سيشمت فيه بعد المقلب، فأجاب قائلا: «الـ120 مليون هيفرحوا فيا».

كما أقسم نور الدين، بأنه لم يكن على علم مسبق بالمقلب، وقال: «والله العظيم ما كنت أعرف بالمقلب.. لو أعرف مكنتش جيت أصلا».