أعلنت قوات الدعم السريع في السودان عبر موقع “تويتر” أنها تمكنت من إسقاط طائرة حربية من طراز “أباتشي” في الخرطوم بحري “العزبة”، وذلك في خضم المواجهات العنيفة التي تشهدها البلاد.

وظهر في مقطع فيديو نشرته “الدعم السريع”، مجموعة من المواطنين وقد تجمّعوا حول طائرة مروحية عسكرية متوقفة في أرض ترابية ولم يبد أنها تحطمت أو أنها تعرضت للنيران أو ما شابه.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت “الدعم السريع”، سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين خلفهم أسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.

وقد اندلعت اشتباكات صباح أمس السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.