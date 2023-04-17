قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف محمود عبدالمنعم “كهربا” مهاجم النادي الأهلي 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، وذلك في أعقاب سب جماهير الزمالك.

وكان كهربا قد وجه “ألفاظًا مسيئة” ضد ناديه السابق الزمالك، فيما تم استدعاءه للتحقيق على خلفية شكوى رسمية من فريق الزمالك للجنة الانضباط للمطالبة بمعاقبة اللاعب لمشاركته في هتافات مسيئة خلال مباراة القمة بين الفريقين في الدوري المصري، يوم 21 يناير الماضي.

واحتفل اللاعب بفوز الأهلي على نظيره الزمالك، بترديد “هتافات مسيئة” مع جماهير ناديه على مدرجات استاد القاهرة.