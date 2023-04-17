حذَّرت هيئة الغذاء والدواء من مشاركة منتجات وأدوات التجميل بين السيدات؛ لما قد تسبَّب فيه من مضار ومخاطر صحية على مستخدماتها.

وأكدت “الهيئة” أن مشاركة منتجات وأدوات التجميل قد تتسبب في انتقال الميكروبات من سيدة لأخرى.

وتابعت أن ذلك قد ينتج منها ظهور أعراض ومخاطر صحية عدة على مستخدماتها، مثل التهابات العين، وتقرحات الشفاه، وظهور الحبوب، والالتهابات.

ونصحت الهيئة بعدم مشاركة بودرة الأساس المضغوط (الفاونديشن)، ومنتجات العيون، مثل الكحل والماسكرا، ومنتجات الشفاه، مثل أحمر الشفاه ومرطب الشفاه، كذلك فُرش الماكياج والإسفنجات.