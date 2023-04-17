علق المحلل السياسي تركي القبلان، على الاشتباكات الدامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من السودانيين.

وقال تركي القبلان: ماجرى في السودان الشقيق لم يكن محض صدفة ، وقرار المواجهة بهذا الحجم لن يجروء على اتخاذه قائد قوات محلية في مواجهة جيش دولة وطني بقطاعاته الأربعة وبتاريخ يمتد لمئة عام.

وتابع: لولا موقع السودان الجيوسياسي المؤثر في بيئة البحر الأحمر ، مما يؤشر إلى دور للقوى الخارجية التي يهمها أن تكون البحار والمضائق تحت سيطرتها الاستراتيجية في إطار صراع لعبة الأمم.